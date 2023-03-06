На Украине сообщили о незавершенном плане по мобилизации

Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что мобилизационный план еще не завершился

Мобилизационный план на Украине еще не завершен. Об этом министр обороны республики Алексей Резников сообщил в интервью украинскому изданию Liga.net.

По его словам, власти страны еще не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения.

Ранее сообщалось, что на Украине по приказу Минобороны республики на фронт отправили сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей. Отмечается, что такое решение было принято в связи с невыполнением ими предписанного плана по мобилизации.