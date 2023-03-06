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11:27, 6 марта 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о незавершенном плане по мобилизации

Глава Минобороны Украины Резников сообщил, что мобилизационный план еще не завершился
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Мобилизационный план на Украине еще не завершен. Об этом министр обороны республики Алексей Резников сообщил в интервью украинскому изданию Liga.net.

По его словам, власти страны еще не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения.

Ранее сообщалось, что на Украине по приказу Минобороны республики на фронт отправили сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей. Отмечается, что такое решение было принято в связи с невыполнением ими предписанного плана по мобилизации.

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Георгий Нестеров
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