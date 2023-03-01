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04:09, 1 марта 2023Бывший СССР

На Украине работников военкоматов отправили на фронт

Сотрудников военкоматов Украины отправили на фронт за невыполнение плана по мобилизации

Фото: Marco Djurika / Reuters

Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в перечисленных регионах военкомы не выполнили предписанный план по мобилизации, а сам процесс протекал очень вяло и занял больше планируемого времени. На передовую работников военкоматов отправили в назидание последователям и военкомам других областей. «Посыл такой: не хочешь умирать сам — тогда найди, кто умрет за тебя», — заявил собеседник агентства.

Он также рассказал, что сейчас военкомы «как с цепи сорвались, отставили все сантименты, не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях».

Ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Сак допустил, что страна может мобилизовать еще больше граждан, если появится такая необходимость.

7 февраля Верховная Рада Украины подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в стране. Оно будет действовать на Украине еще 90 дней начиная с 19 февраля 2023 года. На тот же срок в стране продлевается всеобщая мобилизация.

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Марина Совина
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