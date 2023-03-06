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16:41, 6 марта 2023Культура

Российские мультфильмы стали самыми кассовыми за рубежом

Российские мультипликационные проекты стали самыми кассовыми в зарубежном кинопрокате

Фото: Mr.Music / Shutterstock / Fotodom

Российские мультипликационные проекты стали самыми кассовыми в зарубежном кинопрокате. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».

Отмечается, что отечественные мультфильмы заработали 17,1 миллиона долларов за прошлый год. Среди самых кассовых картин — «Большое путешествие. Специальная доставка» (2,6 миллиона долларов), «Щелкунчик и волшебная флейта» (2,4 миллиона долларов), «Бука. Мое любимое чудище» (1,7 миллиона долларов), «Снежная королева: Разморозка» (1,6 миллиона долларов).

В феврале этого года стало известно, что несколько фильмов студии Disney исчезнут из российских видеосервисов. В частности, будут недоступны «Титаник», «Один дома», «Звездные войны» и «Мстители».

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Сергей Равин
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