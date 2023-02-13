«Титаник» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов

«Титаник», «Звездные войны» и «Мстители» и «Один дома» исчезнут с российских видеосервисов

Несколько фильмов студии Disney исчезнут с российских видеосервисов 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, будут недоступны «Титаник», «Один дома», «Звездные войны» и «Мстители». Уведомления о том, что просмотр возможен только до 28 февраля, также появились на Кинопоиске на страницах кинолент «Крепкий орешек», «Ночь в музее», «Дедпул», «Тор», «Железный человек», «Капитан Марвел», «Люди Икс».

Кроме того, для пользователей российских видеосервисов будут недоступны «Пираты Карибского моря», мультфильмы «Король Лев», «Душа», «Ледниковый период», «История игрушек» и некоторые другие картины.

В декабре прошлого года стало известно, что канал Disney прекратит вещание в России. Решения объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.

Ранее компания The Walt Disney объявила, что работает над продолжением самых популярных мультфильмов, а именно «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса».