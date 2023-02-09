Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:11, 9 февраля 2023Культура

Disney объявила о продолжении самых популярных мультфильмов

Disney объявила о продолжении «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

Кадр: мультфильм «Зверополис»

Компания The Walt Disney объявила, что работает над продолжением самых популярных мультфильмов, а именно «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса». Об этом заявил генеральный директор компании Роберт Айгер, пишет IndieWire.

«Я рад объявить о том, что наши анимационные студии работают над продолжениями самых популярных франшиз — "Истории игрушек", "Холодного сердца" и "Зверополиса". В ближайшее время мы расскажем больше об этих проектах», — сказал он.

Анонс трех сиквелов появился после новостей о том, что в компании будут уволены семь тысяч сотрудников.

Об уходе Disney из России первым сообщил Mash 2 декабря. Канал прекратил вещание в стране с 14 декабря. Такое решение объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Подмосковные врачи удалили женщине гигантскую 17-килограммовую опухоль
Жильцы новосибирской пятиэтажки заявили о визите лжегазовиков накануне взрыва
Ценам на новостройки предрекли снижение
Осужденного за госизмену Сафронова уволили из «Роскосмоса» и отправили в колонию
Захарова назвала саморазрушительными слова премьера Польши о поражении России
Звезда «Аншлага» рассказал о конфликте с бывшей женой
Зеленский поделился подробностями встречи с Макроном и Шольцем
В России за остановленным ГИБДД 17-летнем водителем приехал пьяный отец
В Польше назвали возможный срок введения новых антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.