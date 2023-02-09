Disney объявила о продолжении самых популярных мультфильмов

Disney объявила о продолжении «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

Компания The Walt Disney объявила, что работает над продолжением самых популярных мультфильмов, а именно «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса». Об этом заявил генеральный директор компании Роберт Айгер, пишет IndieWire.

«Я рад объявить о том, что наши анимационные студии работают над продолжениями самых популярных франшиз — "Истории игрушек", "Холодного сердца" и "Зверополиса". В ближайшее время мы расскажем больше об этих проектах», — сказал он.

Анонс трех сиквелов появился после новостей о том, что в компании будут уволены семь тысяч сотрудников.

Об уходе Disney из России первым сообщил Mash 2 декабря. Канал прекратил вещание в стране с 14 декабря. Такое решение объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.