Walt Disney уволит семь тысяч сотрудников

CNBC: гендиректор Walt Disney Айгер заявил об увольнении семи тысяч сотрудников

Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер заявил, что руководство компании планирует осуществить реорганизацию штата. Выступление Айгера на телеконференции с участием инвесторов цитирует телеканал CNBC.

Айгер уточнил, что компания приняла решение об увольнении семи тысяч сотрудников. Согласно плану обновленной организации, в ней появятся три подразделения. Первое из них будет заниматься контентом в области кино и телевидения, второе ответит за спортивные программы, а третье — за тематические парки и продажу товаров.

Таким образом Walt Disney планирует сэкономить около 5,5 миллиарда долларов. Гендиректор компании отметил, что 7 тысяч сотрудников составляют порядка 3 процентов от численности всего штата.

Об уходе Disney из России первым сообщил Mash 2 декабря. Канал прекратил вещание в стране с 14 декабря. Решения объяснили вводом антироссийских санкций и изъятием прав на показ в России мультфильмов и сериалов.