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16:25, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

Канал Disney прекратит вещание в России

Mash: телеканал Disney с 14 декабря прекратит вещание в России из-за санкций

Фото: Adrián Valverde / Unsplash

Популярный телеканал Disney прекратит вещание в России 14 декабря. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает Mash.

Как стало известно изданию, причиной такого решения послужили антироссийские санкции и изъятия прав на мультфильмы и сериалы. «Из-за ухода больших компаний и систем оплаты закупать наши любимые мультики и сериалы стало сложнее. Выкупить лицензию не успеют — очень маленький срок, а переоформлять документы поздно», — говорится в публикации.

По информации Mash, место Disney в эфире займет новый канал под названием «Солнце». Он будет транслировать детский контент.

Корпорация The Walt Disney Company в марте объявила о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине. Уточнялось, что решение коснется лицензирования контента и продукции, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала и туров от National Geographic, производства местного контента и работы линейных каналов. При этом в корпорации указали, что приостановка некоторых видов деятельности в стране может занять дополнительное время.

В апреле стало известно, что вещание в России прекратят телеканалы компании Paramount. В частности, речь шла о таких каналах как Paramount Channel, Paramount Comedy, Nickelodeon и MTV Russia.

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Олег Давыдов
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