Disney приостановит работу в России

Корпорация Disney заявила, что приостанавливает работу на территории России

Корпорация The Walt Disney Company приостановит работу на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное компанией заявление.

Отмечается, что решение коснется лицензирования контента и продукции, деятельности круизной линии Disney Cruise Line, работы журнала и туров от National Geographic, производства местного контента и работы линейных каналов. «Некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно», — заявили там. При этом сотрудники компании в России не потеряют работу.

В начале марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала The Walt Disney Company. К ограничениям присоединились Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.