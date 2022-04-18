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Телеканалы Paramount прекратят свое вещание в России

MTV, Nickelodeon и другие телеканалы компании Paramount перестанут работать в России

Фото: Image Press Agency / Globallookpress.com

Телеканалы компании Paramount прекращают свое вещание в России. Об этом сообщает vc.ru.

С 20 апреля ТВ-каналы Paramount, в число которых входят Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, музыкальные — MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s, а также детские — Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr, перестанут работать на территории России.

Именно на каналах Paramount транслировались такие популярные мультфильмы, как «Звездный путь: Вундеркинды», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Аватар: Легенда о Корре». О возможной дате возвращения на российский рынок компания не сообщила.

Генеральный директор MTV Russia Яна Чурикова отказалась от комментариев «Ленте.ру».

Ранее одноименная студия, занимающаяся созданием и распространением фильмов, также объявила о приостановке деятельности в России.

В конце марта американская компания Netflix удалила свое приложение на территории РФ. После этого российские пользователи подали иск к сервису на 60 миллионов рублей из-за ухода с рынка.

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Анастасия Астахова
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