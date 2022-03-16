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Компания Paramount объявила о приостановке деятельности в России

Студия Paramount приостановит работу на территории России

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американская компания Paramount, которая занимается созданием и распространением фильмов, объявила о приостановке деятельности в России. Об этом сообщает Variety.

Студия приостановит работу на территории страны в связи с ситуацией вокруг Украины. Ранее она уже отменила прокат своих проектов в российских кинотеатрах.

«Как и многие из вас, я внимательно слежу за разрушительным, ничем не спровоцированным вторжением в Украину. Возникший в результате гуманитарный кризис и его последствия для жизни миллионов людей на Украине, в Восточной Европе и в самой России душераздирающе очевидны», — говорится в заявлении генерального директора Paramount Боба Бакиша.

В начале марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Одной из первых в списке студий, приостановивших поставку своих фильмов в российские кинотеатры, стала The Walt Disney Company. К ограничениям присоединились Sony Pictures и Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Марина Погосян
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