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Российские адвокаты подали коллективный иск к Netflix

Российские пользователи подали иск к сервису Netflix на 60 млн рублей из-за ухода с рынка

Фото: Shutterstock

В Москве подали коллективный иск в отношении стримингового сервиса Netflix из-за ухода с российского рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвокатское бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры».

Заявление было направлено в Хамовнический районный суд Москвы. «Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей», — отметили в пресс-службе бюро.

В сообщении адвокатской компании также упоминается о 20 истцах и почти 100 заявках на присоединение к групповому иску.

Ранее стало известно, что российские адвокаты из бюро «Чернышов, Лукоянов и Партнеры» решили подать в суд на Netflix. Претензии к компании появились из-за ухода сервиса из России. 7 марта представители компании Netflix заявили о решении приостановить работу на территории РФ.

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Сергей Равин
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