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Российские адвокаты решили подать в суд на Netflix

Адвокатское бюро подаст в суд на Netflix из-за ухода сервиса из России

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Российские адвокаты из бюро «Чернышов, Лукоянов и Партнеры» решили подать в суд на стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего партнера коллегии Константина Лукоянова.

Он заявил, что претензии к компании появились из-за ухода сервиса из России. Лукоянов рассказал о планах подать групповой иск в Хамовнический суд Москвы и взыскать с платформы компенсацию.

«Односторонний отказ Netflix от предоставления услуг российским пользователям является нарушением договора с российскими пользователями. Подобные действия противоречат ГК РФ и закону "О защите прав потребителей"», — сказал адвокат.

7 марта стало известно, что компания Netflix приняла решение приостановить работу на территории России. До этого сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами. Среди них — драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производства 1-2-3 Production и «Друг Друга»), сериал с Александром Петровым (производства компании «Водород» и «Манки Стайл»), сериал «Ничего особенного» с Юрием Борисовым (студия 1-2-3 Production) и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).

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Марина Погосян
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