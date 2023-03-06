Туристам запретят ходить по самым высоким горам планеты в одиночку

Совет по туризму Непала с 1 апреля запретит туристам походы по горам без гидов

С 1 апреля Непал запретит иностранным туристам индивидуальный трекинг по горам без сопровождения гида. Об этом заявил директор Совета по туризму страны Манирадж Ламичане в интервью ANI.

«Решение принято в интересах туристов и ради их безопасности. Когда путешественники уходят на маршрут в одиночку, они часто теряются и могут столкнуться с непредвиденными сложностями, поэтому мы вынуждены сделать все, чтобы предотвратить это. Начиная с 1 апреля сопровождение гидов в горных походах обязательно», — подчеркнул Ламичане.

Отмечается, что с этой даты иностранные туристы могут получить необходимое разрешение на прохождение маршрута в самых высоких горах планеты (The Trekkers' Information Management Systems или TIMS) только через туристическую компанию. Кроме того, совет по туризму поднял стоимость TIMS-карты: с 1 апреля она увеличится в два раза — до двух тысяч рупий (1160 рублей).

Ранее в октябре 2022 года туристы сняли на видео сход огромной лавины в предгорьях Манаслу в Непале. Снежная волна сошла между палаточными лагерями номер один и два. Очевидцы природного явления в спешке покинули стоянку, но продолжали снимать происходящее на телефон на бегу.