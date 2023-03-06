В Турции обвинили США в нежелании урегулирования конфликта на Украине

Чагры Эрхан: Вашингтон и Британия против организации Эрдоганом встречи Путина и Зеленского

Вашингтон и Лондон препятствуют мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку заинтересованы в его продлении. Такое мнение выразил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, передает РИА Новости.

Он заявил, что власти США и Великобритании выступают против организации встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. «Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — считает Эрхан.

По мнению политика, организацией встречи лидеров двух стран должен заниматься президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Лишь Эрдоган имеет доступ и к Путину, и к Зеленскому. Думаю, он способен найти методы для организации их встречи», — отметил Эрхан.

Он подчеркнул, что необходимы конкретные результаты, прежде всего, прекращение огня. Затем, по словам политика, у сторон, возможно, получится прийти к компромиссу после дипломатического торга.

Ранее Эрдоган сообщил Зеленскому о готовности помочь достичь мира на Украине. Об этом он рассказал во время телефонного звонка по случаю годовщины с начала российской спецоперации.