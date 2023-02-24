Эрдоган заявил Зеленскому о готовности помочь достичь мира на Украине

Президент Турции Эрдоган заявил Зеленскому о готовности помочь достичь мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о готовности помочь достичь мира на Украине. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Отмечается, что президенты двух стран созвонились по случаю годовщины с начала российской спецоперации на Украине. Эрдоган отметил, что Анкара готова внести посильный вклад в мирное урегулирование конфликта «на основании прекращения огня и переговоров и установления мира» между Россией и Украиной.

Турецкий президент также поблагодарил украинского коллегу за солидарность, проявленную в связи с разрушительным землетрясением в Турции.

Президент Турции неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,7. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии и других государствах. Жертвами землетрясений стали более 43,5 тысячи человек.