Россиянам рассказали о возможности требовать компенсацию за опоздавший автобус

Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший транспорт

Пострадавшие из-за опоздавшего или неприехавшего общественного транспорта россияне имеют право требовать компенсацию морального вреда. О такой возможности рассказали в Верховном суде РФ, пишет РИА Новости.

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса. Мужчина должен был отправиться вечером с Павелецкого вокзала Москвы на поезде в Воронеж. Автобус до вокзала не приехал по расписанию, следующий за ним рейс, который был через 40 минут, тоже задержался. Россиянину пришлось впопыхах добираться до станции на маршрутке, а потом ехать на электричке.

«Это заставило истца переживать и волноваться. У истца поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из-за риска опоздать на поезд», — говорится в материалах по делу.

Пострадавший обратился в суд и потребовал компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, однако все суды мужчине отказали, пока дело не дошло до Верховного суда РФ. Там указали, что перевозчик не вправе без предварительного согласования с уполномоченным органом отменить регулярные рейсы или изменить расписание движения. При угрозе срыва рейса по эксплуатационной причине необходимо «принять меры по оперативному регулированию движения городского транспорта», заявили в суде.

«В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке перевозчик несет ответственность. Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда», — сказано в определении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные 50 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в регионах. Эта сумма должна помочь обновить в 2023 году парки общественного транспорта в небольших городах, уточнил глава государства.