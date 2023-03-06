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20:15, 6 марта 2023Путешествия

Пассажир самолета погиб во время рейса из-за сильной турбулентности

В США пассажир частного самолета погиб от травм, полученных во время турбулентности
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

В США пассажир частного самолета скончался во время полета, когда воздушное судно попало в зону сильной турбулентности. Об этом пишет Mirror.

Бизнес-джет Bombardier Challenger 300 следовал по маршруту из города Кин, штат Нью-Гэмпшир, в Лисбург, штат Вирджиния, однако, попав в сильную турбулентность, был вынужден сменить курс. Через 20 минут после вылета командир воздушного судна решил прервать рейс из-за сильной тряски и совершить экстренную посадку в аэропорту Брэдли в штате Коннектикут.

На борту частного самолета находились три пассажира и два члена экипажа. В аэропорту бизнес-джет встречал отряд скорой помощи. Полиция штата подтвердила, что один пассажир с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако характер полученных повреждений не раскрывается. Также не сообщается, был ли пристегнут погибший ремнем безопасности во время полета.

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Отмечается, что сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США изъяли черный ящик самолета для расследования инцидента. Они также опрашивают двух членов экипажа и оставшихся пассажиров.

Ранее в марте около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий на борту самолета авиакомпании Condor Airlines, пострадали после попадания лайнера в сильную зону турбулентности. После приземления пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, госпитализировали.

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Дарья Рыбак
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