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04:21, 6 марта 2023Ценности

Потратившую миллионы на пластику блогершу раскритиковали в сети

Потратившую 7,8 миллиона рублей на внешность блогершу Джазмин раскритиковали в сети

Фото: @jazdaymedia

Блогерша Джазмин (фамилия неизвестна) из Австралии, потратившая на пластику миллионы рублей, подверглась критике в сети за расточительность. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В опубликованном видео инфлюэнсерша с никнеймом @jazmyn.forrest рассказала, что сделала ряд операций с целью изменить внешность. По ее словам, из-за асимметрии груди она решила ее скорректировать и увеличить. «Затем я сделала липосакцию живота, чтобы он был плоским, а также верхней и нижней части спины, рук и бедер», — призналась юзерша.

Австралийка сообщила, что в целом заплатила за услуги хирургов 86 тысяч фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей). При этом Джазмин добавила, что планирует в нынешнем году сделать еще две пластические операции.

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Подписчики не оценили поступки блогерши, о чем написали в комментариях под постом. «86 тысяч, чтобы так выглядеть? Я бы попросила возврат денег», «Лучше бы вы купили себе машину», «86 тысяч на ветер», — возмутились они.

В феврале пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал россиянкам опасные пластические операции, которые популярны у блогеров. В первую очередь доктор выделил булхорн — процедуру по изменению формы верхней губы, направленную на ее подтяжку и увеличение.

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Екатерина Ештокина
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