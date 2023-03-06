Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 6 марта 2023Россия

Россиянки обвинили больницу в подмене детей в 2012 году и подали в суд

Подмосковный суд рассмотрит дело о подмене младенцев в 2012 году

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В подмосковном Королеве в конце марта состоится слушание дела о подмене младенцев сотрудниками городской больницы. Медики якобы перепутали детей, появившихся на свет в разных роддомах и поступивших в стационар вместе с матерями. Об этом сообщила в Telegram участвующая в рассмотрении дела адвокат Катя Гордон.

Иск к медицинскому учреждению и региональному Минздраву был подан в конце 2021 года, следует из картотеки дел на сайте суда. С сентября 2022 года по делу проводили судебную экспертизу. По словам Гордон, инцидент произошел в 2012 году в городской больнице Королева. На запястьях и лодыжках поступивших вместе с матерями детей отсутствовали бирки, утверждает Гордон. На заявления лежавших в одной палате родительниц о том, что отданные им после лечения дети не похожи на себя, врачи якобы ответили, что побывавшие в кувезе (инкубаторе для новорожденных) младенцы «имеют обыкновение меняться».

О подмене мать одного из детей узнала несколько лет спустя, после того как ее муж сделал ДНК-тест на отцовство, отмечает Гордон. Исследование генотипа выявило, что мужчина не является отцом ребенка. Решившая доказать свою супружескую верность женщина тоже сделала тест. Сравнение ДНК показало, что вероятность ее родства с ребенком также равна нулю. После этого россиянка разыскала свою бывшую соседку по палате, попросив взять с собой фотографию ее ребенка. Встретившись, женщины убедились, что их дети были подменены.

Слушание по делу назначено на 22 марта.

В апреле 2022 года суд взыскал по два миллиона рублей в пользу россиянок, чьих детей перепутали в роддоме в 1982 году. Изначально женщины хотели получить в качестве компенсации по 10 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Киев принял решение по Артемовску
Россия вдвое снизила скидки на уголь
Ставший ученым из-за смерти отца астрофизик раскрыл секрет машины времени
Продлена мера пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
В России произошло землетрясение
В Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
Россиянка до смерти избила бабушку во время ссоры
Камерунский игрок заявил о проблемах в немецком клубе из-за гражданства России
Сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу
В Кремле ответили на сообщения о возможной консервации «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.