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22:52, 6 марта 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о консенсусе в ВСУ по обороне Артемовска

Советник Зеленского Подоляк заявил о консенсусе в ВСУ по продолжению обороны Артемовска
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Cоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о консенсусе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по вопросу продолжения обороны города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации», — сказал Подоляк.

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

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Марина Совина
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