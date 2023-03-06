В офисе Зеленского заявили о консенсусе в ВСУ по обороне Артемовска

Советник Зеленского Подоляк заявил о консенсусе в ВСУ по продолжению обороны Артемовска

Cоветник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о консенсусе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по вопросу продолжения обороны города Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Среди военных существует консенсус относительно необходимости продолжать оборону города и истощения вражеских сил, одновременно выстраивая... новые линии обороны на случай изменения ситуации», — сказал Подоляк.

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

