В Минобороны подтвердили факт аварийной посадки Ми-8 в Воронежской области

Минобороны подтвердило факт аварийной посадки вертолета Ми-8 в Воронежской области

Минобороны России подтвердило факт аварийной посадки вертолета Ми-8 в Воронежской области. С заявлением выступили представители Западного военного округа, сообщение приводит ТАСС.

По сообщению оборонного ведомства, внеплановая посадка была совершена по техническим причинам.

Об аварийной посадке вертолета Ми-8 в российском регионе стало известно 6 марта. Информация о пострадавших не поступала. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил, что угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет.

Ранее появились кадры инцидента.