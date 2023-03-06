Крис Пайн раскрыл неожиданную причину стрижки длинных волос

Актер Крис Пайн избавился от длинных волос из-за сходства с Рейчел из сериала «Друзья»

Американский актер Крис Пайн раскрыл неожиданную причину избавления от длинных волос. На эту тему он высказался в интервью Esquire, опубликованном на YouTube-канале издания.

42-летняя знаменитость появился на Венецианском кинофестивале, который проходил с 31 августа по 10 сентября, с упомянутой прической и светлым окрашиванием «омбре». «Мне казалось, что я выглядел мило, волосы были длинные и развевались на ветру», — рассказал о своих ощущениях телезвезда в разговоре с журналистами.

Однако вскоре Пайн решился на стрижку и вернулся к коротким волосам. Кроме того, мужчина перестал красить пряди, поэтому пришел на съемку с седыми локонами. По его словам, он захотел сменить образ после общения со своим агентом по рекламе, который заметил его сходство с героиней популярного сериала. «Он сказал, что я похож на Рейчел из "Друзей". Эти слова засели в моей голове», — пояснил он.

В августе 2022 года модель Эмили Ратаковски изменила имидж после расставания с мужем, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Журналисты обратили внимание на фотографию в соцсети манекенщицы, на которой она запечатлена в черном мини-платье с новой прической. Отмечалось, что ранее героиня материала предпочитала носить волосы чуть ниже плеч, однако в настоящее время нарастила длинные пряди до пояса.