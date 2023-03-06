Дачникам объяснили способ защитить участок от захвата соседями

Чтобы защитить дачный участок от захвата соседями, рекомендовали определить его границы

Для защиты дачного участка от захвата со стороны соседей необходимо документально определить его границы. Такой способ решения вопроса назвал Глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает News.ru.

«Часто "соседи-захватчики" переносят забор подальше или деревья раскидываются на смежный дачный участок. Это вызывает споры, вплоть до суда. Постарайтесь поговорить с соседом», — отметил эксперт. В противном случае он рекомендовал обратиться в орган земельного контроля, чтобы установить границы участка.

Перед подачей жалобы владельцам нужно проверить, было ли межевание участка, и в случае выявления нарушений устранить их. При этом если вопрос не решится административным путем, то можно обратиться в суд. Эксперт предупредил, что за захват участка соседа предусмотрен штраф в размере 1-1,5 процента от кадастровой стоимости занятой части земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей.

Ранее Чаплин заявил, что выгоднее всего покупать дачу в конце сезона — осенью. Эксперт уточнил, что в конце сезона владельцы заинтересованы продать участок быстрее.