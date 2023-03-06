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19:11, 6 марта 2023Среда обитания

Дачникам объяснили способ защитить участок от захвата соседями

Чтобы защитить дачный участок от захвата соседями, рекомендовали определить его границы

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Для защиты дачного участка от захвата со стороны соседей необходимо документально определить его границы. Такой способ решения вопроса назвал Глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает News.ru.

«Часто "соседи-захватчики" переносят забор подальше или деревья раскидываются на смежный дачный участок. Это вызывает споры, вплоть до суда. Постарайтесь поговорить с соседом», — отметил эксперт. В противном случае он рекомендовал обратиться в орган земельного контроля, чтобы установить границы участка.

Перед подачей жалобы владельцам нужно проверить, было ли межевание участка, и в случае выявления нарушений устранить их. При этом если вопрос не решится административным путем, то можно обратиться в суд. Эксперт предупредил, что за захват участка соседа предусмотрен штраф в размере 1-1,5 процента от кадастровой стоимости занятой части земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей.

Ранее Чаплин заявил, что выгоднее всего покупать дачу в конце сезона — осенью. Эксперт уточнил, что в конце сезона владельцы заинтересованы продать участок быстрее.

Нина Ташевская
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