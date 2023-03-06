69-я параллель
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11:17, 6 марта 202369-я параллель

Назван регион России с самым дешевым бензином

РИА Новости: самый дешевый бензин в России марки АИ-92 можно купить в ЯНАО

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В России бензин стоит меньше всего в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Это следует из подсчетов РИА Новости.

Бензин марки АИ-92 в российском регионе можно приобрести за 41,88 рубля за литр, на среднюю чистую зарплату в ЯНАО за январь 2023 года можно купить 2685 литров топлива. За последний год цена на АИ-92 на Ямале снизилась на 14,2 процента, следует из данных инфографики.

В свою очередь, в Челябинской области литр бензина можно купить за 43,53 рубля, но регион находится в 29 месте в рейтинге доступности бензина, так как на чистую месячную зарплату там можно приобрести только 983 литра топлива. На втором месте по доступности топлива Москва — там на среднемесячную зарплату за январь 2023 год можно было купить 2219 литров бензина при его стоимости 47,69 рубля.

Среди регионов России, где доступность топлива наименьшая, — республики Северного Кавказа. Так, в Ингушетии на среднемесячную зарплату можно купить 586 литров, в Чечне — 597, в Кабардино-Балкарии — 620. Цена на бензин там составляет 48,22, 49,50 и 47,66 рубля соответственно.

Ранее Ямале жители заметили бензин по цене четырехлетней давности. Зампред думского комитета по энергетике Валерий Селезнев объяснил, что если на внутреннем рынке цены выше мировых, то нефтедобытчики переплачивают в бюджет и происходит обратная ситуация.

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Анастасия Шейкина
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