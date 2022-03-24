На российской заправке заметили бензин по цене четырехлетней давности

Жители Ямала заметили бензин по цене 2018 года в городе Тарко-Сале

На Ямале жители заметили бензин по цене четырехлетней давности. Низкие цены на топливо россияне сфотографировали в городе Тарко-Сале, сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Так, на одной из заправок «Газпромнефть» литр АИ-95 стоит 37 рублей 90 копеек, АИ-92 — 36 рублей 85 копеек.

«Это результат демпфера — механизма, который позволяет наполнить внутренний рынок. Это регуляторный механизм, при котором идет компенсация нефтеперерабатывающим заводам. Если цена на внешних рынках высокая, есть точка отсечения, то при поставках на внутренний рынок производители получают компенсацию», — объяснил первый зампред думского комитета по энергетике Валерий Селезнев.

По его словам, если на внутреннем рынке цены выше мировых, то нефтедобытчики переплачивают в бюджет и происходит обратная ситуация.

Ранее РБК сообщило, что в некоторых регионах России стали снижаться цены на бензин. Топливо подешевело в основном на заправках, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую. С 1 по 5 марта стоимость топлива снизилась в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.

Вместе с этим Bloomberg утверждает, что из-за отказа от экспорта дизельного топлива из России в 17 из 27 стран Европы дизельное топливо стало стоить больше, чем бензин.