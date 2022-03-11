В России начали снижаться цены на бензин

РБК: в некоторых российских регионах начал дешеветь бензин из-за оптовых цен на топливо

В некоторых российских регионах начали снижаться цены на бензин. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, бензин подешевел в основном на заправках, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую. Так, с 1 по 5 марта цены на топливо снизились в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. При этом, по данным Московской топливной ассоциации, в столице цены на бензин остаются стабильными, хотя раньше росли на 0,02–0,05 процента в неделю.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также допустили, что бензин может начать дешеветь из-за падения оптовых цен на топливо. Руководитель ведомства Максим Шаскольский подчеркнул, что логистика на данный момент не менялась, а объемы топлива достаточны.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша объяснил, что бензин сейчас дешевеет на тех АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний. Он также добавил, что это стало возможным благодаря снижению биржевых оптовых цен.

Отмечается, что с 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11,6 процентов, а АИ-95 — на 9,6 процентов. В то же время дизельное топливо подешевело примерно на 12 процентов. После этого падение оптовых цен продолжилось.

Переориентация производителей

При этом вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев назвал несколько причин сокращения стоимости топлива. Он рассказал, что крупные нефтяные компании стали поставлять большие объемы на биржи, нарастив производство и в то же время сократив экспорт. Помимо этого, белорусские производители, которые раньше ориентировались на рынки Украины и Прибалтики, стали отправлять свою продукцию в Россию.

Также источник РБК в одном из федеральных ведомств рассказал, что снижение цен на АЗС не носит массового характера, но приток топлива на биржу способствует стабилизации его стоимости.

Трудности с экспортом

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

На этом фоне цены на мировом рынке выросли до рекордных значений, а цена бензина в США достигла исторического максимума — 4,17 доллара за галлон.

До 130 долларов за баррель доходила стоимость марки Brent

В то же время вице-премьер Александр Новак рассказал, что российские власти видят проблемы с контрактацией российских нефти и нефтепродуктов на экспорт на апрель, но они решаемы. Он добавил, что на март контрактация уже проведена в полном объеме. Что касается апреля, то «здесь мы сталкиваемся на сегодняшний день с определенными проблемами, в первую очередь касающимися финансирования», пояснил Новак.

