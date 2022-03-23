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В Европе дизель стал стоить дороже бензина

Дизельное топливо стало стоить дороже бензина в 17 из 27 стран ЕС

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Последствия отказа от экспорта дизельного топлива из России уже хорошо видны автомобилистам в Западной Европе. Теперь оно стало стоить больше, чем бензин в большинстве стран ЕС, пишет Bloomberg.

Например, дизель стоил 2,312 евро за литр на заправке в Германии 14 марта. Это на 5,3 евроцента больше, чем бензин Euro super-95. Впервые за последние 15 лет данные, собранные Европейской комиссией, показали, что дизельное топливо обходится дороже. Во Франции похожая ситуация случалась только один раз за последнее десятилетие — в конце 2018 года. Дизельное топливо стоит дороже бензина в 17 из 27 стран блока.

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Ранее сообщалось, что в США цены на бензин в марте преодолели исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Рост цен на топливо с начала года там составил 19 процентов, заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

При этом доля поставок из России составляет всего три процента, поэтому страна не имеет отношения к топливному кризису в США, отметил он. Новак добавил, что запасы дизеля в Европе сократились до показателя 2008 года.

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Платон Щукин
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