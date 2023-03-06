Сексолог обнаружил новые интимные проблемы россиян

Сексолог Юрин: мировые события стали влиять на сексуальную жизнь россиян

Специалисты заметили, что в России стало больше пар с сексуальными проблемами. Об этом сексолог Игорь Юрин рассказал в беседе с 74.ru.

Он обнаружил, что новые интимные проблемы россиян могут быть связаны с мировыми событиями. Если раньше пары жаловались на межличностные отношения со своим партнером, то сейчас на качество их сексуальной жизни стали влиять новости. «Сейчас акцент сместился на внешние обстоятельства. Мы же все смотрим телевизор, мы же видим, что творится сейчас, и поэтому каждый переживает, и, естественно, волна этих переживаний, она сильно увеличилась в последние два года, начиная с ковида», — сказал врач-сексолог.

При этом таблетки, в частности, «Виагра», продолжил Юрин, не всегда могут справиться с эректильной дисфункцией у мужчин. «Гормоны кортизол, адреналин вырабатываются, сосуды спазмируются. Даже если он выпивает таблетку, если у него страх, то на фоне этого страха, на фоне тревоги ничего не получится», — объяснил сексолог.

По словам Юрина, поддержать потенцию в стрессовое время помогут активный образ жизни, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, жирной и углеводистой пищи. «Регулярный секс способствует увеличению либидо. Это во все времена, это то, что нужно делать, чтобы все работало», — заключил врач.

Ранее сексолог Несс Купер подсказала необычный способ улучшить отношения в паре. По ее словам, рассказы о прошлой интимной жизни могут иметь возбуждающий эффект.