Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:35, 6 марта 2023Забота о себе

Сексолог обнаружил новые интимные проблемы россиян

Сексолог Юрин: мировые события стали влиять на сексуальную жизнь россиян

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Специалисты заметили, что в России стало больше пар с сексуальными проблемами. Об этом сексолог Игорь Юрин рассказал в беседе с 74.ru.

Он обнаружил, что новые интимные проблемы россиян могут быть связаны с мировыми событиями. Если раньше пары жаловались на межличностные отношения со своим партнером, то сейчас на качество их сексуальной жизни стали влиять новости. «Сейчас акцент сместился на внешние обстоятельства. Мы же все смотрим телевизор, мы же видим, что творится сейчас, и поэтому каждый переживает, и, естественно, волна этих переживаний, она сильно увеличилась в последние два года, начиная с ковида», — сказал врач-сексолог.

При этом таблетки, в частности, «Виагра», продолжил Юрин, не всегда могут справиться с эректильной дисфункцией у мужчин. «Гормоны кортизол, адреналин вырабатываются, сосуды спазмируются. Даже если он выпивает таблетку, если у него страх, то на фоне этого страха, на фоне тревоги ничего не получится», — объяснил сексолог.

Материалы по теме:
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено» Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
29 января 2021
«Раком — это по-русски» Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
«Раком — это по-русски»Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
5 сентября 2019

По словам Юрина, поддержать потенцию в стрессовое время помогут активный образ жизни, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя, жирной и углеводистой пищи. «Регулярный секс способствует увеличению либидо. Это во все времена, это то, что нужно делать, чтобы все работало», — заключил врач.

Ранее сексолог Несс Купер подсказала необычный способ улучшить отношения в паре. По ее словам, рассказы о прошлой интимной жизни могут иметь возбуждающий эффект.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о группировках ВСУ вокруг Артемовска
Сексолог обнаружил новые интимные проблемы россиян
Эстония призвала снизить потолок цен на российскую нефть
Семь овец сбежали со скотобойни и обрели новый дом
Названы провоцирующие выпадение волос болезни
Знаменитый фокусник решил избавиться от роскошного особняка
Замначальника Воронежской таможни задержали с амфетамином
В Подмосковье пьяный мужчина убил нейрохирурга и попытался отрезать ему голову
Россиянка изрезала 19-летнюю дочь за частые ссоры с супругом
Песня россиянина про капибару стала мировым мемом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.