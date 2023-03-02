Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:06, 2 марта 2023Забота о себе

Сексолог назвала пикантный способ улучшить отношения в паре

Сексолог Купер рассказала, что рассказы о прошлой интимной жизни могут улучшить отношения

Фото: Unsplash

Рассказы о прошлой интимной жизни могут улучшить отношения в паре, уверяет сексолог Несс Купер. В статье для издания Metro она объяснила возбуждающий эффект таких историй.

Купер отметила, что явление комперсии достаточно распространено. «Комперсия может происходить как в моногамных, так и в немоногамных отношениях. Некоторые люди, которым нравится слушать об эротическом прошлом своих партнеров, могут испытывать форму комперсии — они чувствуют себя счастливыми и даже возбуждаются, зная, что у их партнера был положительный сексуальный опыт в предыдущих отношениях», — объяснила она.

Сексолог назвала комперсию пикантным способом улучшить отношения между партнерами. Это, рассказала она, происходит при условии, если прошлый опыт интимной жизни и радость от прошлых отношений переносят в настоящее.

Человеку может быть интересно узнать больше о сексуальных симпатиях и антипатиях партнера. Он видит в этом способ узнать больше о близком человеке. Это также может привести к разнообразию сексуальной жизни, ведь становится ясно, что партнеру нравилось в прошлом

Несс Куперсексолог

Купер добавила, что люди с богатым сексуальным прошлым кажутся потенциальным партнерам более привлекательными, чем те, кому нечем похвастаться. «Общество осуждает обсуждение прошлого сексуального опыта, поэтому комперсию часто относят к категории извращений. Но все мы знаем, что несколько сексуальных партнеров и мысли о сексе с участием других — это нормально. Нечего стыдиться, если подобные истории возбуждают», — говорит сексолог.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

Ранее Несс Купер назвала причины флирта состоящих в отношениях людей. Она пояснила, что часто это делают от скуки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Медведев предостерег НАТО от вступления в войну против России
Останки мужчины нашли в желудке у акулы через восемь дней после его исчезновения
США опровергли передачу данных Украине для нанесения ударов по России
Сексолог назвала пикантный способ улучшить отношения в паре
ЦСКА одержал победу в первом матче плей-офф Кубка Гагарина
Мать раненого в Брянской области мальчика рассказала о состоянии сына
Медведев указал на признаки вовлечения НАТО в военный конфликт
Медведев указал Западу на поддержку террористов после диверсии под Брянском
Григорий Лепс ответил на вопрос о пластических операциях
Девушка нашла на кровати ядовитого паука и сделала его своим питомцем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.