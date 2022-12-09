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17:42, 9 декабря 2022Забота о себе

Сексолог назвала причины флирта состоящих в отношениях людей

Сексолог Несс Купер рассказала, что состоящие в отношениях люди флиртуют от скуки

Фото: Eliott Reyna / Unsplash

Зачастую состоящие в отношениях люди флиртуют с незнакомцами от скуки и неудовлетворенности, рассказала сексолог и психолог Несс Купер. Причины такого поведения она назвала Metro.

«Приближается пора вечеринок, и на них вы можете заметить, как ваш знакомый с кем-то флиртует. При этом вам известно, что этот человек состоит в длительных отношениях, но по какой-то причине скрывает это», — рассказала сексолог. Купер отметила, что подобное явление не новое и ему есть объяснение.

Некоторые могут флиртовать из-за того, что их нынешним отношениям не хватает мотивации и развития. К тому же человек может быть сбит с толку из-за непонимания, что ему нужно от партнера. Но часто идея подобного флирта приносит лишь неприятности, человек оказывается в еще более запутанной ситуации, рассказала Купер.

Некоторые люди застревают в негативе, пытаются развивать отношения, искать энергию для этого. И флирт кажется им легким решением личных проблем

Несс Куперсексолог, психолог
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По словам сексолога, многие уверены, что флирт является простым способом поднятия самооценки. Однако Купер считает, что от подобного поведения лучше отказаться, так как оно может привести к проблемам в долгосрочной перспективе.

«Когда правда станет известной, флиртующий несвободный человек может потерять партнера. Или он окажется перед непростым выбором, — прокомментировала Купер. — В некоторых ситуациях подобное поведение может быть явным признаком токсичных привычек человека и указывать на его нарциссические наклонности».

Если возникает желание выдать себя за одиночку и привлечь внимание, стоит присмотреться к нынешним отношениям, дала она совет напоследок.

Ранее сексологи назвали секреты, способные сделать отношения пары крепче. Они объяснили, что нужно принимать как данность, что интерес к сексу и партнеру со временем может меняться.

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Вера Владзиевская
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