Сексолог назвала причины флирта состоящих в отношениях людей

Сексолог Несс Купер рассказала, что состоящие в отношениях люди флиртуют от скуки

Зачастую состоящие в отношениях люди флиртуют с незнакомцами от скуки и неудовлетворенности, рассказала сексолог и психолог Несс Купер. Причины такого поведения она назвала Metro.

«Приближается пора вечеринок, и на них вы можете заметить, как ваш знакомый с кем-то флиртует. При этом вам известно, что этот человек состоит в длительных отношениях, но по какой-то причине скрывает это», — рассказала сексолог. Купер отметила, что подобное явление не новое и ему есть объяснение.

Некоторые могут флиртовать из-за того, что их нынешним отношениям не хватает мотивации и развития. К тому же человек может быть сбит с толку из-за непонимания, что ему нужно от партнера. Но часто идея подобного флирта приносит лишь неприятности, человек оказывается в еще более запутанной ситуации, рассказала Купер.

Некоторые люди застревают в негативе, пытаются развивать отношения, искать энергию для этого. И флирт кажется им легким решением личных проблем Несс Купер сексолог, психолог

По словам сексолога, многие уверены, что флирт является простым способом поднятия самооценки. Однако Купер считает, что от подобного поведения лучше отказаться, так как оно может привести к проблемам в долгосрочной перспективе.

«Когда правда станет известной, флиртующий несвободный человек может потерять партнера. Или он окажется перед непростым выбором, — прокомментировала Купер. — В некоторых ситуациях подобное поведение может быть явным признаком токсичных привычек человека и указывать на его нарциссические наклонности».

Если возникает желание выдать себя за одиночку и привлечь внимание, стоит присмотреться к нынешним отношениям, дала она совет напоследок.

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