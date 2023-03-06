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13:23, 6 марта 2023Моя страна

В России снимут первый сериал по созданному нейросетью сценарию

Телеканал СТС снимет первый российский сериал по написанному нейросетью сценарию
Георгий Дронов

Георгий Дронов. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российский телеканал СТС снимет первый в стране сериал по написанному нейросетью сценарию. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу вещателя ТАСС, главные роли в ситкоме «Сидоровы» исполнят Георгий Дронов, Татьяна Орлова, Алина Алексеева, Сергей Степин, Александр Новиков и Максим Сушко.

Представители телеканала уточнили, что нейросеть, написавшую сценарий, создали студенты образовательной платформы Skillbox. При обучении нейросети подопечные Skillbox использовали комедийные хиты телеканала.

По сюжету ситкома, главные герои — члены одной семьи, которые живут обычной жизнью, пока не замечают, что их окружает странная реальность. Дело в том, что они не могут покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех. Догадавшись, что они являются героями сериала, Сидоровы решают выбраться.

Рассказывая о новом проекте, режиссер-постановщик Сергей Знаменский указал, что формат сериала не предполагает рамок и дает возможность «похулиганить». «Верю, что из этой истории может получиться абсолютно новый формат, который будет особенно интересен молодой аудитории», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк, юмористический проект пародийного характера получил название «ПМЖейсон».

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Варвара Кошечкина
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