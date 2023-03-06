Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху на Бали

«Слетать.ру»: цена авиабилетов на Шри-Ланку стартует от 45 тысяч рублей в обе стороны

Российским туристам предложили альтернативу подорожавшему отдыху на Бали — бюджетно провести отпуск соотечественники могут на курортах Шри-Ланки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам проживающей на Шри-Ланке россиянки, на острове комфортно и легко, «как у бабушки в деревне»: нет балийского снобизма, где на ужин нужно приходить на каблуках, нет темпа мегаполисов Таиланда и Вьетнама. При этом не скучно: много экскурсий, большое русскоязычное комьюнити. «Тут рай для серферов, фрилансеров и всех, кто хочет отдохнуть, отогреться, напитаться фруктами, морепродуктами и витамином D», — отметила собеседница агентства.

Добраться до островного государства туристы из России могут на прямых рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и Red Wings. Стоимость авиабилетов обойдется в 45-65 тысяч рублей в обе стороны, рассказали аналитики сервиса «Слетать.ру». Цены на туры в марте стартуют от 156 тысяч рублей на двоих.

Антиковидных ограничений для отечественных туристов на остове нет. Для въезда россиянам понадобится только виза, которую можно оформить онлайн или по прибытии. Стоимость — 50 и 60 долларов (3,7 и 4,5 тысячи рублей) соответственно.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России подсказали путешественникам способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку на майские праздники и лето. Так, выгоднее всего отправиться на курорты популярной азиатской страны соотечественники могут на крыльях авиакомпании «Аэрофлот».