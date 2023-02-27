Россиянам подсказали способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку

АТОР: выгоднее всего отправиться на Шри-Ланку россияне могут с авиакомпанией «Аэрофлот»

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам способ сэкономить на перелетах на Шри-Ланку на майские праздники и лето. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, выгоднее всего отправиться на курорты популярной азиатской страны соотечественники могут на крыльях авиакомпании «Аэрофлот». Рейсы из международного аэропорта Шереметьево заявлены дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Коломбо в Москву — по пятницам и воскресеньям. Время в пути составляет около девяти часов. На маршруте заявлены Airbus A330-300.

Что касается стоимости проездных документов, цены на перелеты весной начинаются от 59,3 тысячи рублей в обе стороны без багажа. За багаж придется дополнительно доплатить 8,7 тысячи рублей. В июне авиабилеты на Шри-Ланку стоят еще дешевле: тарифы без багажа у «Аэрофлота» начинаются от 47 тысяч рублей в обе стороны, с багажом — от 56 тысяч. В июле — августе за перелет в Коломбо и обратно придется отдать от 53 тысяч рублей без багажа и от 64 тысяч с багажом на одного пассажира.

Ранее в феврале семья российских путешественников с тремя детьми отправилась в путешествие на Шри-Ланку и подсчитала затраты на поездку. Так, туристы заплатили за визу — ее оформление обошлось в 50 долларов (примерно 4,6 тысячи рублей) на каждого взрослого. Авиабилеты на два сегмента — перелет из Анталии в Стамбул и из Стамбула в Коломбо с пересадкой в Шардже — вышли в 13,3 тысячи и 117,8 тысячи рублей соответственно.

