Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:34, 6 марта 2023Наука и техника

Обнаружен необычный взрыв звезды

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена сверхновая с повторным увеличением яркости

Изображение: NASA / ESA Hubble Space Telescope

Астрономы обнаружили необычную сверхновую, которая демонстрирует беспрецедентное повторное увеличение яркости на миллиметровых волнах, что делает ее недостающим звеном между сверхновыми, происходящими в тесных двойных системах, и взрывами одиночных звезд. Статья исследователей опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Известно, что наличие близкого компаньона может влиять на эволюцию массивных звезд. В тесной двойной системе гравитационные взаимодействия с двойным компаньоном способствует удалению большого количества материала из предшественника сверхновой задолго до взрыва. В этих случаях прародитель не будет показывать признаки активности вплоть до самой вспышки. В другом случае, когда компаньон находится далеко или отсутствует, звезда-прародитель сохранит большую часть своей первоначальной массы.

Сверхновая SN 2018ivc,, которая произошла в двойной системе, в которой компаньон располагался на среднем удалении от звезды-прародителя, была обнаружена с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Сверхновая потускнела примерно через 200 дней после первоначального взрыва, однако через 100 дней было выявлено увеличение яркости излучения в миллиметровом диапазоне.

Моделирование показало, что взаимодействие с двойным компаньоном среднего расстояния примерно за 1500 лет до взрыва сверхновой создало большую полую оболочку вещества, находящуюся в околозвездной среде. Через 200 дней после сверхновой выбросы еще не достигли оболочки, однако где-то между 200 и 1000 днем столкновение произошло.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье потушили
Обнаружен необычный взрыв звезды
Зеленский поручил усилить защиту украинских энергообъектов
Раскрыто необходимое количество шагов для сжигания калорий после вредной пищи
В США стартовал прием заявок на конкурс «Самая уродливая собака мира-2023»
Москвичи поспорили о сушке белья в столичных дворах
Пожар на коксогазовом заводе в Видном сняли на видео
Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье локализовали
Самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего фрукта
На коксогазовом заводе в Подмосковье произошел взрыв
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.