Обнаружен необычный взрыв звезды

The Astrophysical Journal Letters: обнаружена сверхновая с повторным увеличением яркости

Астрономы обнаружили необычную сверхновую, которая демонстрирует беспрецедентное повторное увеличение яркости на миллиметровых волнах, что делает ее недостающим звеном между сверхновыми, происходящими в тесных двойных системах, и взрывами одиночных звезд. Статья исследователей опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Известно, что наличие близкого компаньона может влиять на эволюцию массивных звезд. В тесной двойной системе гравитационные взаимодействия с двойным компаньоном способствует удалению большого количества материала из предшественника сверхновой задолго до взрыва. В этих случаях прародитель не будет показывать признаки активности вплоть до самой вспышки. В другом случае, когда компаньон находится далеко или отсутствует, звезда-прародитель сохранит большую часть своей первоначальной массы.

Сверхновая SN 2018ivc,, которая произошла в двойной системе, в которой компаньон располагался на среднем удалении от звезды-прародителя, была обнаружена с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Сверхновая потускнела примерно через 200 дней после первоначального взрыва, однако через 100 дней было выявлено увеличение яркости излучения в миллиметровом диапазоне.

Моделирование показало, что взаимодействие с двойным компаньоном среднего расстояния примерно за 1500 лет до взрыва сверхновой создало большую полую оболочку вещества, находящуюся в околозвездной среде. Через 200 дней после сверхновой выбросы еще не достигли оболочки, однако где-то между 200 и 1000 днем столкновение произошло.