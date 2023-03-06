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09:12, 6 марта 2023Ценности

Блогерша раскрыла неожиданный способ сделать новую вещь из старых колготок

Блогерша Габриэла Рекальде сделала топ-бандо из старых колготок

Кадр: @gabriela.recalde

Блогерша Габриэла Рекальде раскрыла неожиданный способ сделать новую вещь из старых колготок. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

Сначала на размещенных кадрах юзерша с никнеймом gabriela.recalde взяла в руки тонкие черные колготки и ножницы. Затем инфлюэнсерша отрезала верхнюю часть изделия над промежностью и надела получившуюся вещь как топ-бандо. После этого она сделала надрез в самодельном предмете гардероба между грудью. В образовавшееся отверстие девушка закрепила другую отрезанную часть колготок, а оставшийся край она завязала на шее.

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Подписчики оценили совет героини публикации в комментариях под постом. «Я уже знаю, что делать со старыми леггинсами», «Спасибо, что поделились этой замечательной идеей», «Очень красиво получилось», — заявили они.

В январе эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман раскрыла россиянам способы избавиться от лишних трат на одежду. В первую очередь Герман посоветовала перед покупкой новой одежды разобрать свой гардероб. Кроме того, специалист порекомендовала выбирать обувь с учетом особенностей стиля.

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Екатерина Ештокина
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