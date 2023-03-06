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23:50, 6 марта 2023Мир

Ветеран ВС США предупредил о планах Запада после конфликта на Украине

Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Запад не остановится после конфликта на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен предупредил, что страны Запада не намерены останавливаться после завершения конфликта с Россией на Украине. Своим мнением он поделился в Twitter.

По словам американского военного, Запад не зря «вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал» украинскую сторону. Он заверил, что конфликт между Москвой и Киевом не будет концом.

«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — подчеркнул Дрейвен. Запад уже предпринимает соответствующие шаги, считает он.

Кроме того, ветеран отметил, что в скором времени мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних «ужасных» днях.

Ранее Дрейвен заявил, что украинским солдатам следует прекратить воевать за Запад и «выполняющего роль марионетки» президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо перейти на сторону России, которая «освободит Украину от влияния Запада и объединит сломленный народ».

Марина Совина
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