Ветеран ВС США предупредил о планах Запада после конфликта на Украине

Ветеран ВС США Дрейвен заявил, что Запад не остановится после конфликта на Украине

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен предупредил, что страны Запада не намерены останавливаться после завершения конфликта с Россией на Украине. Своим мнением он поделился в Twitter.

По словам американского военного, Запад не зря «вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал» украинскую сторону. Он заверил, что конфликт между Москвой и Киевом не будет концом.

«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — подчеркнул Дрейвен. Запад уже предпринимает соответствующие шаги, считает он.

Кроме того, ветеран отметил, что в скором времени мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних «ужасных» днях.

Ранее Дрейвен заявил, что украинским солдатам следует прекратить воевать за Запад и «выполняющего роль марионетки» президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо перейти на сторону России, которая «освободит Украину от влияния Запада и объединит сломленный народ».