Ветеран ВС США предупредил о планах Запада после конфликта на Украине
Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен предупредил, что страны Запада не намерены останавливаться после завершения конфликта с Россией на Украине. Своим мнением он поделился в Twitter.
По словам американского военного, Запад не зря «вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал» украинскую сторону. Он заверил, что конфликт между Москвой и Киевом не будет концом.
«Только дурак может подумать, что Запад смирится с поражением на Украине и продолжит заниматься своими делами», — подчеркнул Дрейвен. Запад уже предпринимает соответствующие шаги, считает он.
Кроме того, ветеран отметил, что в скором времени мир с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних «ужасных» днях.
Ранее Дрейвен заявил, что украинским солдатам следует прекратить воевать за Запад и «выполняющего роль марионетки» президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо перейти на сторону России, которая «освободит Украину от влияния Запада и объединит сломленный народ».