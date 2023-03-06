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21:01, 6 марта 2023Силовые структуры

Замначальника Воронежской таможни задержали с амфетамином

Замначальника Воронежской таможни задержали, когда он ночью забирал закладку с амфетамином

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первого заместителя начальника Воронежской таможни задержали с наркотиком. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, ночью 40-летний фигурант пришел на Московский проспект, чтобы забрать закладку с запрещенным веществом. Во время задержания у мужчины нашли сверток с 1,18 грамма амфетамина.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил экс-главу управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка к 10 годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями.

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Екатерина Власова
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