Экс-главе дознания ФТС огласили приговор за злоупотребление полномочиями

Суд дал экс-главе дознания ФТС Кизлыку 10 лет колонии за злоупотребление полномочиями

Дорогомиловский суд Москвы приговорил экс-главу дознания Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-лейтенанта Александра Кизлыка к 10 годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом в среду, 1 марта, сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что с июля 2018 года по июль 2019 года Кизлыка принимал незаконные решения, ущерб от которых составил более 23 миллионов рублей.

Его задержали 24 декабря 2019 года. В ходе обысков у семьи генерал-лейтенанта нашли особняк площадью 450 квадратных метров, расположенный на Советской улице в Мытищах, спрятанные 6,6 миллиона рублей, 629 тысяч евро и 625 тысяч долларов, а также три золотых и один серебряный слиток по полкилограмма. Мещанский суд Москвы посчитал, что Кизлык не мог приобрести все это на законных основаниях, и потому принял решение изъять имущество на 153 миллиона рублей в пользу государства.

Кизлыка лишили звания генерал-лейтенанта таможенной службы, классного чина государственного советника юстиции второго класса и госнаград.