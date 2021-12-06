Российский генерал не смог вернуть изъятое имущество на 160 миллионов рублей

Бывший генерал-лейтенант Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык не смог добиться возврата активов почти на 160 миллионов рублей, которые ранее были обращены в доход государства. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Мосгорсуд посчитал, что Кизлык не мог на законных основаниях приобрести земельный участок и дом за 990 тысяч рублей, а также занять без договора крупную сумму в рублях, евро и долларах и получать подарки в виде золотых часов, авторучек и запонок.

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В ходе обысков у семьи генерал-лейтенанта нашли особняк площадью 450 квадратных метров на участке площадью 2440 квадратных метров, расположенный на Советской улице в Мытищах. Помимо этого, у таможенника было спрятано 6,6 миллиона рублей, 629 тысяч евро и 625 тысяч долларов, которые изъяли. Также в особняке нашли платиновый телефон Vertu, ручки Cartier, Bossert & Erhard, Waterman Serenite, Montegrappa, три золотых и один серебряный слиток по полкилограмма, многочисленные запонки, кольца и подвески, монеты различных эпох и бритвенный набор из золота 999-й пробы. В списке конфиската также были часы: пять Breguet, Rochas, Patek Philippe, Franck Muller, Blancpain, Vacheron Constantin, Parmigiani Fleurier, Daniel JeanRichard, Piaget и Girard-Perregaux, а также женские de Grisogono и Maurice Lacroix.

Генерал, возглавлявший управление таможенного дознания ФТС, был задержан сотрудниками ФСБ 24 декабря 2019 года. 17 февраля Мещанский суд Москвы изъял у Кизлыка и его супруги имущество на 153 миллиона рублей в пользу государства, приобретенное на незаконные доходы.

В ходе проверки Генпрокуратура установила, что генерал состоял на государственной службе с 1984 года, его жена длительное время не работает. Их доход с 2001 по 2019 год составил 34,7 миллиона рублей. Выявлено явное несоответствие доходов супругов Кизлыков и стоимости имущества, которым они владеют, в связи с чем оно подлежит конфискации в пользу государства в соответствии с антикоррупционным законом.