Военкор Коц рассказал, как боец ВСУ помог ЧВК «Вагнер» отразить атаку своих сослуживцев

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отразить атаку своих сослуживцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Александр Коц.

«На днях на наши позиции зашел боец — стрельнуть сигаретку. Ничем от вагнеровцев он не отличался, угостился, закурил… И тут накат противника. Все бросились отражать атаку, и гость тоже схватился за автомат, направив его на "неприятелей"», — сообщил он.

Коц уточнил, что украинский военный ликвидировал семь бойцов ВСУ. После отражения атаки он понял, что зашел не в тот окоп и отбил наступление не российских военнослужащих, а своих сослуживцев, отметил военкор. По его словам, украинского военного похвалили, а также пообещали представить его к награде за подобную результативность. Коц добавил, что в результате боец ВСУ был отправлен к другим военнопленным.

Ранее наемник из США Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе ВСУ и украинском нацбате «Карпатская Сечь». Как сообщалось, у него изначально был план по сбору данных во время службы в украинской армии. Макинтайр подчеркнул, что на Украине он смог собрать и предоставить российским военным различные бумаги, файлы, разведданные и карты.