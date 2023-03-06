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13:37, 6 марта 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о помощи бойца Украины военным ЧВК «Вагнер» во время атаки ВСУ

Военкор Коц рассказал, как боец ВСУ помог ЧВК «Вагнер» отразить атаку своих сослуживцев

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» отразить атаку своих сослуживцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор Александр Коц.

«На днях на наши позиции зашел боец — стрельнуть сигаретку. Ничем от вагнеровцев он не отличался, угостился, закурил… И тут накат противника. Все бросились отражать атаку, и гость тоже схватился за автомат, направив его на "неприятелей"», — сообщил он.

Коц уточнил, что украинский военный ликвидировал семь бойцов ВСУ. После отражения атаки он понял, что зашел не в тот окоп и отбил наступление не российских военнослужащих, а своих сослуживцев, отметил военкор. По его словам, украинского военного похвалили, а также пообещали представить его к награде за подобную результативность. Коц добавил, что в результате боец ВСУ был отправлен к другим военнопленным.

Ранее наемник из США Джон Макинтайр перешел на российскую сторону после года службы в иностранном легионе ВСУ и украинском нацбате «Карпатская Сечь». Как сообщалось, у него изначально был план по сбору данных во время службы в украинской армии. Макинтайр подчеркнул, что на Украине он смог собрать и предоставить российским военным различные бумаги, файлы, разведданные и карты.

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Кристина Есикова
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