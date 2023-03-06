Южную Корею уличили в зарабатывании миллиардов на украинском конфликте

NYT: Южная Корея заработала $17,3 млрд на поставках оружия во время конфликта на Украине

Южная Корея заработала миллиарды на поставках оружия во время конфликта на Украине. Об этом говорится в статье издания The New York Times.

Отмечается, что в прошлом году экспорт вооружений из Южной Кореи вырос на 140 процентов — до 17,3 миллиарда долларов. В эту сумму входит сделка на сумму 12,4 миллиарда долларов с Польшей, которую издание называет одним из ближайших союзников Украины. Сеул договорился поставить Варшаве танки, гаубицы, истребители и реактивные системы залпового огня.

Однако Южная Корея не продает оружие Украине напрямую, а также всячески отрицает какую-либо причастность к конфликту, отмечает газета. Вместо этого страна сосредоточилась на том, чтобы «заполнить мировой пробел в перевооружении». «Осторожность Южной Кореи отчасти связана с ее нежеланием открыто противодействовать Москве, от которой она надеется на сотрудничество при введении новых санкций против все более воинственной Северной Кореи», — говорится в статье. Журналисты отмечают, что Сеул «продолжает ходить по натянутому канату, балансируя между прочным союзом с Вашингтоном и собственными интересами».

