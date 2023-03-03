Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:22, 3 марта 2023Мир

Южная Корея оценила шансы поставок оружия Украине

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су ответил на вопрос о поставках оружия на Украину

Фото: Korean Defense Ministry / Globallookpress.com

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су высказался том, готов ли Сеул поставлять оружие Киеву. Разговор об этом зашел во время интервью телекомпании CNN.

По его словам, Сеул пока не решил, будет ли направлять летальное оружие Украину. «Думаю, что не сейчас», — ответил он на вопрос о возможности поставок.

При этом премьер отметил, что в 2023 году в панах Южной Кореи есть оказание Украине гуманитарной помощи общей суммой 130 миллионов долларов.

Стало известно, что конфликт на Украине привел к стремительному росту экспорта вооружений в Южной Корее. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что оказывающие поддержку Киеву страны обращаются к Сеулу за помощью в пополнении запасов.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «сценарий двух Корей». Он предрек, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ожидают ее граждане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Госдеп отказался извиняться за диалог Блинкена и Лаврова на G20
Южная Корея оценила шансы поставок оружия Украине
Учитель посоветовал подростку заняться мастурбацией и попал под суд
Хирург раскрыл причины асимметрии груди и способы ее коррекции
Экономист оценил прогноз о долларе по 200 рублей в 2025 году
В Москве нашли единственный принадлежащий одной семье с царских времен дом
Роскачество посоветовало вино к роллам и суши
У президента США заподозрили потерю способности говорить
В США рассказали о новом «летающем радаре»
Врач назвала частые причины снижения слуха у молодых людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.