Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су ответил на вопрос о поставках оружия на Украину

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су высказался том, готов ли Сеул поставлять оружие Киеву. Разговор об этом зашел во время интервью телекомпании CNN.

По его словам, Сеул пока не решил, будет ли направлять летальное оружие Украину. «Думаю, что не сейчас», — ответил он на вопрос о возможности поставок.

При этом премьер отметил, что в 2023 году в панах Южной Кореи есть оказание Украине гуманитарной помощи общей суммой 130 миллионов долларов.

Стало известно, что конфликт на Украине привел к стремительному росту экспорта вооружений в Южной Корее. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что оказывающие поддержку Киеву страны обращаются к Сеулу за помощью в пополнении запасов.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна после окончания конфликта может повторить «сценарий двух Корей». Он предрек, что конфликт на Украине может завершиться не так, как этого ожидают ее граждане.