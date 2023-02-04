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05:19, 4 февраля 2023Мир

В США заявили о росте экспорта вооружений Южной Кореи из-за конфликта на Украине

WSJ: конфликт на Украине привел к быстрому росту экспорта вооружений в Южной Корее

Фото: Daniel Bernard / Unsplash

Конфликт на Украине привел к стремительному росту экспорта вооружений в Южной Корее. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что оказывающие поддержку Киеву страны обращаются к Сеулу за помощью в пополнении запасов. В частности, США закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 100 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров, отмечает издание. Кроме того, контракт с Южной Кореей на поставку танков и истребителей заключила Польша, которой необходимо укрепить свою оборону.

При этом в настоящий момент давление на Южную Корею усиливается, поскольку Запад требует ее поставлять оружие Украине напрямую, отмечается в статье.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины вопреки своему обещанию не делать этого.

Осенью 2022 года Министерство национальной обороны Южной Кореи подтвердило намерения продать 100 тысяч боеприпасов, однако отметило, что они необходимы самим США и не будут направлены Киеву. Ведомство подчеркнуло, что позиция страны, согласно которой Сеул обязуется не продавать Украине летальное оружие, остается прежней.

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Марина Совина
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