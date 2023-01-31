Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 31 января 2023Мир

Столтенберг нашел нового поставщика оружия для Украины

Генсек НАТО Столтенберг попытался уговорить власти Южной Кореи поставить Украине оружие

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на минувших выходных посетил Южную Корею, где всретился с руководством страны и попытался найти в нем нового союзника Украины: глава альянса настаивал на том, чтобы Сеул поставил Киеву оружие вопреки своему обещанию не делать этого. Об этом пишет Bloomberg.

Во время одного из своих выступлений Столтенберг подчеркивал: «то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, а то, что происходит в Азии, имеет значение для НАТО». Он также попытался уговорить власти Южной Кореи, используя аргумент о возможности приблизить начало российско-украинских переговоров: по его мнению, этому поспособствует увеличение военной помощи.

Найти нового поставщика оружия Столтенберг планирует и в Японии, куда он прибыл 30 января. Хотя страна поставляла Украине химзащиту и беспилотники, власти отказывались от поставок летального оружия.

Сеул предоставил Киеву помощи на сумму в 3,8 миллиона долларов, в пакет вошли бронежилеты, одеяла, каски и лекарства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США обвинили в готовности пойти на любые шаги для ослабления России
В России резко подешевели ноутбуки
Столтенберг нашел нового поставщика оружия для Украины
Кристина Агилера показала архивное фото топлес
Названы гарантированные способы получить оргазм
Выступавшего против спецоперации россиянина осудили на три года за экстремизм
В Белоруссии объявили о начале тренировки региональной группы войск
Трехлетний ребенок проглотил стоматологический бор на приеме у российского врача
Пилот заподозрил стюардессу в приеме наркотиков в полете и сдал ее полиции
Российские войска отбили атаку двух групп украинских диверсантов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.