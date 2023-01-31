Столтенберг нашел нового поставщика оружия для Украины

Генсек НАТО Столтенберг попытался уговорить власти Южной Кореи поставить Украине оружие

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на минувших выходных посетил Южную Корею, где всретился с руководством страны и попытался найти в нем нового союзника Украины: глава альянса настаивал на том, чтобы Сеул поставил Киеву оружие вопреки своему обещанию не делать этого. Об этом пишет Bloomberg.

Во время одного из своих выступлений Столтенберг подчеркивал: «то, что происходит в Европе, имеет значение для Индо-Тихоокеанского региона, а то, что происходит в Азии, имеет значение для НАТО». Он также попытался уговорить власти Южной Кореи, используя аргумент о возможности приблизить начало российско-украинских переговоров: по его мнению, этому поспособствует увеличение военной помощи.

Найти нового поставщика оружия Столтенберг планирует и в Японии, куда он прибыл 30 января. Хотя страна поставляла Украине химзащиту и беспилотники, власти отказывались от поставок летального оружия.

Сеул предоставил Киеву помощи на сумму в 3,8 миллиона долларов, в пакет вошли бронежилеты, одеяла, каски и лекарства.