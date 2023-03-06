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13:44, 6 марта 2023Россия

Минобороны раскрыло судьбу экипажа аварийно севшего в Воронежской области Ми-8

В Минобороны заявили, что экипаж аварийно севшего в Воронежской области Ми-8 не пострадал

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Экипаж вертолета Ми-8, который совершил аварийную посадку в Воронежской области, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа, передает ТАСС.

«Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку по техническим причинам в Воронежской области. Никто из членов экипажа и находившихся на борту вертолета не пострадал», — заявили в ЗВО.

Вертолет совершил аварийную посадку в Воронежской области в понедельник, 6 марта. Губернатор Александр Гусев тогда сообщил, что угрозы жизни гражданскому населению нет, но не уточнил, есть ли пострадавшие или погибшие на борту вертолета. Из-за аварийной посадки оказалась повреждена линия электропередачи, ее работу восстановили.

Впоследствии в сети появилась видеозапись с моментом аварийной посадки вертолета в российском регионе. На них видно, как воздушное судно задевает линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает на месте, чтобы совершить посадку.

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Анастасия Шейкина
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