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13:39, 7 марта 2023Мир

В Британии подсчитали сроки восполнения военных запасов из-за помощи Киеву

Палата общин Британии заявила, что восполнение военных запасов займет 10 лет из-за Украины

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Лондон подсчитал сроки восполнения военных запасов из-за помощи Украине. Об этом сообщает The Evening Standard со ссылкой на Палату общин Великобритании.

Восстановление сокращающихся запасов боеприпасов может занять не менее 10 лет, что поставит под угрозу национальную безопасность страны, предупредили британские власти. В парламентском комитете заявили, что Британия и другие союзники по НАТО позволили своим запасам боеприпасов упасть до «опасно низкого уровня» из-за стремления обеспечить снабжение Киева.

В комитете добавили, что способ закупки вооружения «не соответствует цели», и призвали Минобороны разработать план действий, чтобы сократить время для восполнения техники.

Ранее в Британии признали опасно низкий уровень готовности армии из-за Украины. В парламентском комитете отметили, что такое положение ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе собственной безопасности.

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Анастасия Заикина
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