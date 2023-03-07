В Британии признали опасно низкий уровень готовности армии из-за Украины

В палате общин Британии признали опасно низкий уровень готовности армии из-за Украины

Опасно низкий уровень вооружений из-за военной помощи Украине и кадровый голод подрывают боеготовность британской армии и ее способность отвечать на угрозы. Об этом сообщается в отчете комитета по обороне Палаты общин Великобритании, передает РИА Новости.

«Неспособность пополнить запасы Британии ставит под угрозу не только нашу способность пополнять запасы Украины, но и противостоять любой угрозе нашей собственной безопасности», — отметили в парламентском комитете.

Авторы отчета призвали министерство обороны Великобритании разработать план по восстановлению оборонно-промышленного потенциала королевства, срочного пополнения армейских арсеналов и решения проблемы нехватки кадров в вооруженных силах.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британская армия нуждается в острой замене военной техники в связи с поддержкой Украины в конфликте с Россией. «Армия устарела еще около 15 лет назад, и нам действительно нужно ее модернизировать: техника, а не люди остро нуждается в замене», — сказал британский министр.

До этого в правительстве Великобритании выступили с призывом к премьер-министру страны Риши Сунаку увеличить военные расходы для расширения складов с боеприпасами. Отмечается, что если не предпринять данный шаг, то Британия может потерять возможность поддерживать Киев, а также обеспечивать собственную безопасность.