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20:49, 6 марта 2023Мир

Минобороны Британии признало острую необходимость замены военной техники

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости заменить военную технику
СюжетМинобороны:

Фото: Ben Birchall / Reuters

Британская армия нуждается в острой замене военной техники в связи с поддержкой Украины в конфликте с Россией, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит Sky News.

«Армия устарела еще около 15 лет назад, и нам действительно нужно ее модернизировать: техника, а не люди остро нуждается в замене», — сказал британский министр.

Ранее в правительстве Великобритании выступили с призывом к премьер-министру страны Риши Сунаку увеличить военные расходы для расширения складов с боеприпасами. Отмечается, что если не предпринять данный шаг, то Британия может потерять возможность поддерживать Киев, а также обеспечивать собственную безопасность.

До этого сообщалось, что в армии и парламенте Великобритании возмутились отказом Сунака увеличить расходы на оборону. По словам председателя комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, на фоне украинского конфликта и роста напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном потребность в наращивании британского военного потенциала только увеличилась.

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Глеб Бажуткин
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