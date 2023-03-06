Минобороны Британии признало острую необходимость замены военной техники

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил об острой необходимости заменить военную технику

Британская армия нуждается в острой замене военной техники в связи с поддержкой Украины в конфликте с Россией, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит Sky News.

«Армия устарела еще около 15 лет назад, и нам действительно нужно ее модернизировать: техника, а не люди остро нуждается в замене», — сказал британский министр.

Ранее в правительстве Великобритании выступили с призывом к премьер-министру страны Риши Сунаку увеличить военные расходы для расширения складов с боеприпасами. Отмечается, что если не предпринять данный шаг, то Британия может потерять возможность поддерживать Киев, а также обеспечивать собственную безопасность.

До этого сообщалось, что в армии и парламенте Великобритании возмутились отказом Сунака увеличить расходы на оборону. По словам председателя комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, на фоне украинского конфликта и роста напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном потребность в наращивании британского военного потенциала только увеличилась.