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11:28, 7 февраля 2023Мир

Британцы возмутились отказом премьер-министра ответить на «угрозу Путина»

DM: в Британии возмутились отказом премьер-министра Сунака ответить на «угрозу Путина»

Фото: Oli Scarff / Reuters

В армии и парламенте Великобритании возмутились отказом премьер-министра Риши Сунака увеличить расходы на оборону. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Его очевидное нежелание выделять больше денег вызвало глубокую тревогу среди высокопоставленных офицеров и членов парламента, которые считают, что такая позиция не позволяет признать угрозу безопасности Великобритании, исходящую от Владимира Путина», — отмечает издание.

По словам председателя комитета Палаты общин по обороне Тобиаса Эллвуда, на фоне украинского конфликта и роста напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном потребность в наращивании британского военного потенциала только увеличилась. «Требования к нашим военным возросли, как и необходимость отчаянно пополнять и обновлять наши запасы снаряжения и боеприпасов», — заметил парламентарий.

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Автор материала указывает, что отправка на Украину военной техники и боеприпасов напрямую из арсенала королевских вооруженных сил вкупе с отказом Сунака увеличить оборонный бюджет перевела к тому, что армия Великобритании больше не является боевой силой «первого уровня».

Ранее британское правительство анонсировало передачу Украине танков Challenger 2, самоходных артиллерийский установок AS-90 и бронетранспортеров. Речь идет об отправке 14 танков Challenger 2 и 30 единиц САУ AS-90.

До этого Сунак заявил, что армия страны по-прежнему остается сильной. По словам премьера, британские власти обеспечивают армию снаряжением и возможностями, которые нужны для борьбы с будущими угрозами.

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Глеб Бажуткин
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