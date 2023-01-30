Сунак отреагировал на слова об ослабевшей британской армии

Sky News: премьер-министр Риши Сунак убежден, что армия Великобритании остается сильной

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак убежден, что армия страны по-прежнему остается сильной. Об этом со ссылкой на его официального представителя сообщает Sky News.

Ранее телеканал передавал, что неназванный генерал США в частном порядке заявил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что британскую армию больше не считают боевой силой высшего уровня. Он отметил, что в этом смысле Вооруженные силы страны едва дотягивают до второго уровня.

Реакцию Сунака на эти слова привел его представитель. Отвечая на вопрос, считает ли премьер британскую армию силой высшего уровня, он ответил утвердительно и сказал, что власти обеспечивают армию снаряжением и возможностями, которые нужны для борьбы с будущими угрозами.

В частности, на Даунинг-стрит напомнили о полностью финансируемом плане на 242 миллиарда фунтов стерлингов, который рассчитан на 10 лет. «Премьер-министру абсолютно очевидно, что мы должны сделать все возможное для защиты наших людей. Именно поэтому Великобритания имеет самый большой оборонный бюджет в Европе», — добавил официальный представитель политика.

Ранее глава парламентского комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что армия страны находится в плачевном состоянии. По его словам, у Вооруженных сил Великобритании сократились возможности, в том числе штат армии.

В то же время военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин считает, что сообщения о плачевном состоянии британской армии преувеличены. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что у Великобритании есть качественный атомный подводный флот.